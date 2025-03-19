Зеленский ответил, требуют ли США от Украины шагов по прекращению огня

"Настроение было правильное, достаточно детализированное. Мы проговорили о наших следующих шагах, требованиях по частичному прекращению огня. А сегодня мы видим именно это так", - рассказал Зеленский.

По его словам, сегодня Украина видит от американской стороны сигнал того, что речь, вероятно, идет об энергетической тишине.

"Мы получили сигналы, что, скорее всего, речь идет об энергетической тишине, не бить по энергетической инфраструктуре обеих стран. А также речь идет о гражданской инфраструктуре", - сказал Зеленский.

При этом Зеленский заявил Трампу, что "гражданская инфраструктура" - это достаточно широкое понятие. Именно поэтому Украина подготовит список объектов, которые считает приоритетными.

"Мы считаем гражданской инфраструктурой такие вещи, как железная дорога, а также мы будем говорить о портовой инфраструктуре. Я не знаю, что подтвердят партнеры, но мы подготовим, и соответствующая техническая группа поедет. Встреча будет в ближайшие дни", подчеркнул он.

30-дневное перемирие

Вчера вечером президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре, а также "технических переговоров по имплементации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и устойчивого мира".

Также сегодня состоялся разговор Трампа и Зеленского о том, какими могут быть первые шаги к перемирию между Украиной и Россией. После разговора с Трампом Зеленский заявил, что Украина согласна прекратить атаки на объекты энергетической и другой инфраструктуры России.

А вот Трамп заявил, переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским прошли "очень хорошо".

О том, поможет ли 30-дневное перемирие восстановлению энергетики Украины - читайте в материале РБК-Украина.