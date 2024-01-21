Зеленский ответил, доверяет ли республиканцам в Конгрессе США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на республиканцев в Конгрессе США касательно принятия финансирования помощи для нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью телеканалу Channel 4 News.

"Я встречался с ними при разных обстоятельствах. И по большей части 99,9% из них на моей стороне и сказали так. В лицо", - сказал он.

На вопрос о том, доверяет ли Зеленским республиканцам, он сказал: "Я доверяю результатам".

"До этого мы не могли выжить без помощи США, поддержки США - это факт. И поэтому, конечно, я больше доверяю и рассчитываю на них сегодня", - заявил глава государства.

Зеленский добавил, что хотел бы, чтобы время на размышления о поставках того или иного оружия было минимальным. Поскольку, по его словам, промедление приводит к потерям в Украине. В качестве примера он назвал решение о поставках Украине истребителей F-16.

Задержки с финансированием помощи Украине

Напомним, президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов в помощь Украине и Израилю. Но до сих пор вопрос не был принят.

В Конгрессе США ведутся споры о дальнейшем финансировании помощи Украине. Вопросы блокируют республиканцы, требуя принять иммиграционное законодательство.

В Белом доме ожидают, что демократы и республиканцы достигнут соглашения в январе 2024 года.

12 января в Белом доме заявили, что помощь Украине приостановлена до одобрения Конгрессом нового финансирования.

По данным The Wall Street Journal, президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, как требовали республиканцы во избежание критики и для обеспечения помощи Украине.