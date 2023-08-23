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Зеленский ответил, будет ли усиление мобилизации: военные обратились

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные просят усилить мобилизацию, но для этого необходимо урегулировать вопрос с военкоматами и врачебными комиссиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

"Скажу откровенно, военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать. Очень важно в этом вопросе понимать, кто это делает и как. Поэтому вопросы военкоматов, вопросы ВЛК - очень важны", - подчеркнул глава государства. 

По его словам, сейчас нужно ускорить процесс решения проблем с военкоматами и военно-врачебными комиссиями, а потом обсуждать возможное усиление мобилизации. 

Мобилизация в Украине 

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения России ввели военное положение и общую мобилизацию. Мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. 

Также отдельные лица могут получить отсрочку от мобилизации. Это зависит от их рода деятельности, семейных обстоятельств и не только.

Более детально о том, кто может получить отсрочку, - в материале РБК-Украина.

Отметим, ранее заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев рассказывал, что в случае необходимости в Украине воевать призовут всех мужчин

Также мы писали, что вчера министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал продолжение цифровизации военкоматов. Он рассказал, что территориальные центры комплектации получат доступ ко всем государственным реестрам. 

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