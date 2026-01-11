Зеленский о восстановлении энергетики: есть громады, где ситуация чрезвычайно сложная

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в некоторых громадах ситуация со светом и теплом чрезвычайно тяжелая. Кроме того, жесткая зимняя погода добавляет сложностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.
Он проинформировал, сегодня весь день поступают отчеты от премьер-министра Украины Юлии Свириденко, чиновников и офиса по ситуации в регионах. Главные темы - это восстановительные работы, электричество и отопление.
"Есть громады, где ситуация до сих пор чрезвычайно сложная. К сожалению, в части городов и сел приграничных областей. В Киеве еще продолжаются ремонтные работы после удара, который произошел позавчера. Главная задача - восстановить энергообеспечение всех домов", - сказал президент.
Зеленский добавил, что в Киевской области работают почти 200 ремонтных бригад, а также активно помогают ГСЧС Украины. Наиболее сложная ситуация - в Броварах, Василькове, Фастове и Борисполе. По его словам, уже много сделано, но до сих пор значительное количество семей без света.
Также президент рассказал, что во всех регионах Украины развернуты пункты несокрушимости, привлечены силы "Укрзализныци", "Нафтогаза" и других украинских государственных компаний.
"Днепровщина, Запорожская область, Харьковщина, Донетчина - везде наши энергетики сейчас, ремонтные бригады, все коммунальные службы, которые действительно работают, которые действительно делают невероятные и действительно героические вещи", - заявил украинской лидер.
Глава государства отметил, что сложностей добавляет и жесткая зимняя погода. Поэтому именно так непросто, и именно такой погодой пытаются воспользоваться россияне.
Напомним, что осенью 2025 года россияне возобновили комбинированные удары по энергетике Украины, применяя дроны и ракеты различных типов. Эти обстрелы продолжаются вплоть до сегодняшнего дня, особенно сейчас, во время сильных морозов.
Сегодня днем Зеленский сообщал, что после ударов РФ по критической инфраструктуре, ситуация в ряде регионов Украины остается сложной.
Он подчеркнул, что Россия ждала морозов, чтобы совершить сознательный террор против украинцев.
"Они специально ждали морозной погоды, чтобы сделать хуже для наших людей. Это сознательный, циничный российский террор именно против людей", - сказал президент.
Отметим, что в ночь на 9 января под массированную атаку РФ попал Киев. В результате обстрелов энергетической инфраструктуры в столице возникли перебои с водой и теплом, а также были введены экстренные отключения света (частично они до сих пор действуют).
Сегодня в воскресенье Юлия Свириденко заявила, что улучшение ситуации со светом в Киеве ожидается к четвергу, 15 января.