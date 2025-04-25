Зеленский отверг упреки о якобы давлении на верующих РПЦ в Украине

Президент Владимир Зеленский напомнил, что РПЦ в Украине часто руководит российская разведка и что она не имеет права влиять на верующих и приходы украинской церкви.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью лидера основателю Daily Wire Бену Шапиро.
Отвечая на вопрос относительно обвинений украинской власти в ограничении свободы вероисповедания в отношении Русской православной церкви в Украине, Зеленский заявил, что "никаких "теневых" практик нет" и что "мы абсолютно открыты, прозрачны".
"Любой может подтвердить, что никакого давления не существует. Мы вместе празднуем все праздники. У нас есть люди разных вероисповеданий, и мы всегда приглашаем всех. Это важно", - отметил президент.
По словам главы государства, проблема не в Московской церкви, а в том, что "в случае с Россией Москва является лишь еще одним подразделением КГБ".
"Все знают, что российские спецслужбы контролируют церкви. Так у них устроено. Это их выбор. Их люди или поддерживают это, или нет - это уже их право. И мы никогда не поднимали этот вопрос - ни до войны, ни во время войны. Но факт остается фактом: их спецслужбы контролировали церкви, которые действовали в Украине. Это неправильно. Церковь должна быть независимой, и Москва не может контролировать нашу церковь. Их КГБ, их разведка не может управлять или влиять на Украинскую церковь. Их здесь не должно быть", - сказал Зеленский.
По словам президента, законодательные изменения в Украине "связаны с тем, что не может существовать связи между Москвой и церковью".
Он добавил, что "никто ничего не закрывал и никого не запрещал", но "не может быть так, что российское КГБ контролирует церковь в Украине". Зеленский отметил, что "все выступают против таких юридических связей, речь идет не только о связях на уровне разведки".
"Речь шла о юридической связи, которая существовала много лет. Но этого быть не должно. Мы не должны спорить о том, чья церковь старше. Украина не должна вообще это обсуждать. Посмотрите - мы сейчас сидим рядом с Софийским собором. София старше столицы России и любой из их церквей. Это здание старше - и это ответ", - сказал глава государства.
Президент добавил, что Украина не должна иметь споров (по религиозным вопросам. - ред.), и что "у нас есть научные доказательства".
"Мы просто говорим: наша церковь должна быть свободной от любого внешнего влияния. Она должна быть свободной для людей", - подытожил Зеленский.
Русская православная церковь в Украине (бывшая УПЦ Московского патриархата) активно распространяет пророссийскую пропаганду, настраивает верующих против действующей власти в Украине и совершает другие действия, которые являются откровенными диверсиями в пользу России.
На днях Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении 14 российским клирикам, способствующим распространению российского режима на временно оккупированных территориях Украины.
В середине апреля СБУ обыскала канцелярию Киевской митрополии УПЦ МП, поскольку ее считают главным лоббистом интересов Кремля в Украине.
В феврале СБУ провели обыски у двух настоятелей храмов УПЦ МП в Житомирской и Винницкой областях. Они прославляли российского диктатора Владимира Путина и распространяли антисемитские лозунги среди прихожан.
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