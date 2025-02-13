Зеленский отверг переговоры с Путиным без объединенной позиции Украины, Европы и США

Никакие переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным не могут начаться без объединенной позиции Украины, Европы и США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщил Зеленский, сегодня он провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
"Обсудили условия, необходимые для длительного и настоящего мира в Украине, и согласились, что никакие переговоры с Путиным не могут начаться без объединенной позиции Украины, Европы и США", - отметил президент.
Зеленский также проинформировал Туска о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом, и они обсудили ключевые месседжи и необходимость координации позиций всех европейцев для достижения успешных результатов для всей Европы.
"Подчеркнул, что Украина должна вести переговоры с позиции силы, с сильными и надежными гарантиями безопасности, и что членство в НАТО было бы наиболее экономически выгодным для партнеров. Другой важной гарантией являются серьезные инвестиции в украинскую оборонную промышленность", - добавил глава государства.
Зеленский также предостерег мировых лидеров от доверия словам Путина о его готовности завершить войну.
Напомним, вчера президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого, среди прочего, обсудили войну в Украине.
В тот же день американский лидер также поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Позже Трамп заявил, что провел "замечательные переговоры" с Россией и Украиной. По его словам, есть "хорошая возможность завершить войну".
В то же время ряд европейских и украинских СМИ начали заявлять о том, что прямой разговор Трампа и Путина может свидетельствовать о том, что США могут договариваться о мире в Украине без участия самой Украины и стран Европы.
В частности, министр обороны Великобритании Джон Гили считает, что переговоры об Украине не могут проходить без нее, а голос Украины должен быть в центре любых переговоров.
В то же время Зеленский настаивает на участии Европы в переговорах. По его словам, Украине нужны справедливые партнеры.
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