Зеленский отверг переговоры с Путиным: формат диалога в порту Одессы он уже продемонстрировал

"Мне кажется, как пример, который вы сами приводили с Одессой, говорит о том, что его не интересует никакие переговоры. И формат диалога в порту Одессы он уже продемонстрировал. А второе, мы проходили нормандский формат, который у нас был, мы проходили это", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что было большое количество различных встреч не только в Нормандии, а также ниже на техническом уровне в минском процессе.

"И там было большое количество переговоров, там около 200, там больше сотни точно. И для него, для Путина, это как кислород, эта пауза. Поймите, эта пауза - это не мирные переговоры, это для него дыхание, дополнительная возможность, дополнительное время для восстановления боеспособности своей армии, которая сегодня в сложном положении", - заявил Зеленский.

Он добавил, что российский диктатор использует возможную паузу в боевых действиях для тренировочных миссий мобилизованных, промывки информационной их мозга и увеличить производство снарядов и военной техники.

"На нас прилетают северокорейские снаряды. На нас прилетает северокорейская артиллерия. К нам прилетают северокорейские ракеты. Это говорит не о том, что он не один, а со многими партнерами. Нет, это говорит о том, что у него нехватка. Нехватка и дефицит соответствующей амуниции", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что если будет пауза, то это будет следующий "Минск", который даст возможность России подготовиться.

"И в этот раз прийти с полной оккупацией Украины, но уже не совершить тех ошибок, которые он наделал в самом начале", - заявил Зеленский.

Удар по Одессе 6 марта

Российские оккупанты 6 марта нанесли ракетный удар по Одессе. Во время этого в городе находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис.

Владимир Зеленский, комментируя удар, заявил, что видел и слышал атаку россиян.

Подталкивание Украины к переговорам с РФ

Через два года полномасштабной российской агрессии Украину уже несколько раз пытались подтолкнуть к переговорам с РФ. Новый этап подталкивания начался недавно. В частности, Китай снова отправил в Россию, Украину и ЕС своего спецпредставителя, отвечающего за "дипломатическое урегулирование".

После встречи с украинским президентом глава Турции Реджеп Эрдоган предложил провести "мирный" саммит с участием Украины и РФ. Украинский лидер Владимир Зеленский отверг такое предложение и пригласил Турцию принять участие в Глобальном саммите мира, инициированном Украиной.

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