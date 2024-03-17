Зеленский о "выборах" Путина: этот деятель должен закончить на скамье подсудимых в Гааге

После всех совершенных преступлений российский диктатор Владимир Путин должен оказаться на скамье подсудимых в Гааге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президент Украины Владимира Зеленского.

"На днях российский диктатор имитирует очередные выборы. Всем в мире понятно, что этот деятель, как было уже часто в истории, просто заболел властью и делает все, чтобы править пожизненно. Нет такого зла, которое он не совершит, чтобы продлить личную власть. И нет никого в мире, кто был бы застрахован от этого", - подчеркнул президент.

Он поблагодарил все государства и лидеров, а также все международные организации, которые "называют и будут называть вещи своими именами".

"Все, что Россия делает на оккупированной территории Украины, является преступлением. За все, что сделано российскими убийцами в этой войне и ради путинской пожизненной власти, должно быть справедливое возмездие. Он боится больше всего только одного - справедливости", - заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что никакой легитимности у сегодняшних "выборов" в РФ нет и быть не может.

"Этот деятель должен закончить на скамье подсудимых в Гааге - именно это мы должны обеспечить. Все в мире, кто ценит жизнь и порядочность", - подытожил президент.

Выборы в России

Напомним, на территории РФ "выборы" проходят в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря 2023 года Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как ранее писало Reuters, благодаря "выборам" диктатор может оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Тем временем пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков уже заявлял о том, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

Между тем, в Службе безопасности Украины рассказали о том, как проходят псевдовыборы в оккупации. По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, результаты "выборов" уже заранее известны в Кремле.

Добавим, что сегодня, 17 марта, в столице Молдовы Кишиневе 54-летний мужчина бросил два коктейля "Молотова" на территорию посольства России - там открыли избирательный участок для голосования.

Детальнее о псевдовыборах в оккупации - в материале РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина”.

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