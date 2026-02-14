RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский о выборах: дайте нам два месяца перемирия

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Украина готова провести демократические выборы, если США обеспечат двухмесячное перемирие для подготовки инфраструктуры и гарантии безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы государства.

Читайте также: Зеленский: Путин - раб войны, поэтому перед любой сделкой должны быть гарантии

Условие для голосования - два месяца мира

Президент подчеркнул, что вопрос проведения выборов в условиях войны является сложным, но он готов к этому шагу, если на этом будут настаивать партнеры. Главным требованием для начала процесса Зеленский назвал прекращение огня.

"Дайте нам два месяца перемирия, и мы пойдем на выборы. Вот и все. Дайте нам перемирие, дайте нам безопасность, инфраструктуру... нам нужно много дней, чтобы подготовиться", - заявил он.

Сложность выборов под обстрелами

Глава государства отметил, что сравнивать нынешнюю ситуацию в Украине с историческими примерами, в частности с выборами в США во времена Линкольна, некорректно из-за угрозы баллистических ударов.

"Как мы можем это сравнить? У нас есть ракеты. Наш народ под ракетами. Это не просто наземная война, это много ракет. Мы под баллистическими атаками", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что право голоса обязательно должны получить военные на передовой.

"Дайте возможность нашим солдатам голосовать, как они могут - я имею в виду, защищать нашу жизнь, нашу страну, и в то же время голосовать. Это что-то сложное", - добавил президент.

Призыв к Трампу и готовность парламента

Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с предложением повлиять на Кремль для достижения необходимой паузы в боевых действиях.

"Президент Трамп может это сделать. Нажмите на Путина, добейтесь перемирия, тогда наш парламент изменит закон и мы пойдем на выборы, если они нужны. Если американцы нуждаются в выборах в Украине и если россияне нуждаются в выборах в Украине, мы открыты для этого", - отметил президент.

В конце выступления он иронично заметил, что Украина может объявить аналогичное "перемирие для россиян", если те взамен проведут честные выборы в России.

 

Выборы во время войны

Напомним, в последнее время тема возможного проведения выборов в Украине активно обсуждается в СМИ. В частности, издания The Economist и Financial Times публиковали инсайды о том, что Украина якобы планирует провести президентские выборы уже в 2026 году, а некоторые источники называли вероятной датой май.

В Офисе президента на такие сообщения отреагировали сдержанно, подчеркнув, что приоритетом остается справедливый мир.

Сам Владимир Зеленский эмоционально назвал "глупой идеей" сделать объявление о выборах 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ.

РБК-Украина также писало, возможно ли технически и юридически провести выборы в условиях военного положения и какие преграды для этого существуют.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в Украине