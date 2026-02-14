Зеленский о выборах: дайте нам два месяца перемирия

Условие для голосования - два месяца мира

Президент подчеркнул, что вопрос проведения выборов в условиях войны является сложным, но он готов к этому шагу, если на этом будут настаивать партнеры. Главным требованием для начала процесса Зеленский назвал прекращение огня.

"Дайте нам два месяца перемирия, и мы пойдем на выборы. Вот и все. Дайте нам перемирие, дайте нам безопасность, инфраструктуру... нам нужно много дней, чтобы подготовиться", - заявил он.

Сложность выборов под обстрелами

Глава государства отметил, что сравнивать нынешнюю ситуацию в Украине с историческими примерами, в частности с выборами в США во времена Линкольна, некорректно из-за угрозы баллистических ударов.

"Как мы можем это сравнить? У нас есть ракеты. Наш народ под ракетами. Это не просто наземная война, это много ракет. Мы под баллистическими атаками", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что право голоса обязательно должны получить военные на передовой.

"Дайте возможность нашим солдатам голосовать, как они могут - я имею в виду, защищать нашу жизнь, нашу страну, и в то же время голосовать. Это что-то сложное", - добавил президент.

Призыв к Трампу и готовность парламента

Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с предложением повлиять на Кремль для достижения необходимой паузы в боевых действиях.

"Президент Трамп может это сделать. Нажмите на Путина, добейтесь перемирия, тогда наш парламент изменит закон и мы пойдем на выборы, если они нужны. Если американцы нуждаются в выборах в Украине и если россияне нуждаются в выборах в Украине, мы открыты для этого", - отметил президент.

В конце выступления он иронично заметил, что Украина может объявить аналогичное "перемирие для россиян", если те взамен проведут честные выборы в России.