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Зеленський везе до Німеччини аргументи про небезпеку "Північного потоку-2", - ОП

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П'ятниця 09 липня 2021 18:45
Зеленський везе до Німеччини аргументи про небезпеку "Північного потоку-2", - ОП Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський підготував аргументи про небезпеку газопроводу "Північний потік-2". Він їх озвучить у Німеччині на зустрічі з канцлером Ангелою Меркель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Сергія Никифорова.

"Володимир Зеленський везе аргументи, щоб переконати, що "Північний потік-2" шкодить як Україні, так і європейським країнам", - заявив він.

Крім того, в ході зустрічі з канцлером Німеччини Зеленський говоритиме про посилення ролі Берліна в нормандському форматі і важливості зупинки "Північного потоку-2".

Також, за словами, Никифорова, глави держав обговорять деокупацію Криму, енергобезпеку, енергоефективність та економічне партнерство.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що Зеленський проведе принципову розмову з Меркель, в ході якого підніме питання російського газопроводу"Північний потік-2".

Також повідомлялося, що Меркель має намір особисто поїхати в США для вирішення спорів через "Північний потік-2".

Зеленський відвідає Німеччину з робочим візитом 12 липня.

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Володимир Зеленський Ангела Меркель Північний потік-2
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