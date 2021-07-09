Зеленський везе до Німеччини аргументи про небезпеку "Північного потоку-2", - ОП

Президент України Володимир Зеленський підготував аргументи про небезпеку газопроводу "Північний потік-2". Він їх озвучить у Німеччині на зустрічі з канцлером Ангелою Меркель.

"Володимир Зеленський везе аргументи, щоб переконати, що "Північний потік-2" шкодить як Україні, так і європейським країнам", - заявив він.

Крім того, в ході зустрічі з канцлером Німеччини Зеленський говоритиме про посилення ролі Берліна в нормандському форматі і важливості зупинки "Північного потоку-2".

Також, за словами, Никифорова, глави держав обговорять деокупацію Криму, енергобезпеку, енергоефективність та економічне партнерство.