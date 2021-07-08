Зеленський ветував закон про перезапуск ВККС та надав свої пропозиції

Глава держави пропонує передбачити, що ВККС вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів, щонайменше шість із яких призначені з-поміж суддів або суддів у відставці.

Також президент пропонує встановити, що на запит члена першого складу Конкурсної комісії для організаційного, технічного забезпечення здійснення його повноважень КК може залучати помічників, перекладачів.

Фінансування діяльності таких помічників, перекладачів може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги.

Підкреслимо, Зеленський пояснює вето закону частково конкуруючими між собою правками до другого читання. Адже у документі одна норма надає міжнародним експертам вирішальний голос у конкурсній комісії, а інша визначає, що для прийняття рішення про призначення члена ВККС необхідно по два голоси українських та міжнародних експертів.