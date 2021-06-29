ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЄС готовий призначити своїх експертів для відбору членів ВККС за новим законом

Новость на русском →
Київ, Вівторок 29 червня 2021 17:55
ЄС готовий призначити своїх експертів для відбору членів ВККС за новим законом Фото: посол ЄС в Україні Мааті Маасікас (flickr com European Committee of the Regions)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз вітає прийняття закону про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. І вже готовий призначити своїх експертів до конкурсної комісії.

Про це в Twitter повідомив посол ЄС в Україні Мааті Маасікас.

За його словами, Верховна рада прийняттям закону про перезапуск ВККС зробила рішучий крок до реформи судової системи.

"ЄС готова призначити незалежних експертів для відбору Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Для проведення всеосяжної судової реформи необхідно реформувати і Вищу раду юстиції - відповідний законопроект знаходиться в стадії розробки", - додав посол.

Зазначимо, згідно із законом, вирішальний голос при формуванні ВККС матимуть саме іноземні члени конкурсної комісії. Рішення щодо кандидатури приймається, якщо за нього є чотири голоси, з яких два - голоси міжнародних експертів.

Нагадавши, США теж схвалили перезапуск української ВККС і заявили про готовність допомогти в його реалізації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз конкурс ВККС
NEWS
Парламент запустив судову реформу в Україні: що зміниться
Парламент запустив судову реформу в Україні: що зміниться
DAILY
Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом