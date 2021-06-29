Рада відновила роботу Вищої кваліфкомісії суддів: що передбачає закон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 293 парламентарі.

Цей орган необхідний для того, щоб заповнити вакансії в судовій системі та завершити кваліфікаційне оцінювання суддів.

Слід зазначити, що законопроект зазнав критики міжнародних партнерів України, оскільки він передбачає призначення членів ВККС чинним складом Вищої ради правосуддя.

Документ передбачає, що до ВККС зможуть претендувати члени ВККС, ВРП та Вищої ради юстиції. За чинною редакцією закону кандидувати до ВККС не може будь-який з екс-членів ВККС, членів Вищої ради юстиції чи Вищої ради правосуддя. Тепер же заборона не буде стосуватися усіх них.

Однак не можуть бути членами ВККС особи, які були членами комісії або Вищої ради юстиції до набрання чинності ЗУ "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" (11 квітня 2014 року).

Тобто, до оновленої комісії зможе претендувати будь-який член ВККС, ВРЮ чи ВРП, який був призначений після цієї дати (а це і кадри з останнього складу відомства).

Вища кваліфкомісія буде складатися з 16 членів, 8 з яких призначаються з числа суддів або суддів у відставці. Повноважною відомство буде за умови призначення 11 членів.

Членом ВККС зможе бути громадянин України, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права не менше 15 років, відповідає критеріям доброчесності, професійної компетентності, а також за своїми моральними якостями здатний виконувати повноваження члена ВККС.

Член ВККС має дотримуватись політичної нейтральності, не може належати до політичних партій, професійних спілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності.

Відповідно до закону, конкурс до складу оновленої ВККС буде тепер складатися з двох етапів: перевірки на доброчесність, яку проводить Конкурсна комісія з питань доброчесності, та перевірки на компетентність, яку проводить Вища рада правосуддя.

Конкурсна комісія буде зобов’язана відібрати кандидатів за результатами розгляду їх документів. Далі вона має провести співбесіди з ними і визначити перелік тих, які найбільше відповідають критерію доброчесності, з розрахунку не менше двох кандидатів на кожну вакансію.

Перед проведенням співбесіди з кандидатами, відібраними КК з питань доброчесності, секретаріат Вищої ради правосуддя проводить спецперевірку стосовно таких кандидатів.

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