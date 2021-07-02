Зеленський може ветувати закон про перезапуск ВККС, - Разумков

Президент України Володимир Зеленський може ветувати закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Причина- технічна колізія з нормами про міжнародних експертів у конкурсній комісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Ради Дмитра Разумкова.

За його словами, в нинішній редакції закону дві норми можна трактувати по-різному, як збільшення ролі міжнародних експертів, так і зниження.

"Згідно з чинним регламентом Верховної ради і Конституції на рівні парламенту виправити вже прийнятий закон неможливо. Тому є велика ймовірність, що президент накладе заветує через це технічне питання, і він буде повернутий до Верховної ради", - Разумков.

Він підкреслив, що в такому випадку закон з пропозиціями президента зможуть прийняти вже наступного пленарного тижня.