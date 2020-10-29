Зеленський повернув у Раду закон про електронні комунікації

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Законопроект про електронні комунікації (№3014) повернуто до Верховної ради без підпису президента Володимира Зеленського. Документ з пропозиціями глави держави передали на розгляд профільного комітету.

Про це свідчать дані на офіційному веб-порталі Верховної ради.

Документ був підтриманий парламентом 30 вересня, а вже 13 жовтня його підписав голова Верховної ради Дмитро Разумков, після чого його передали на підпис президенту.

Законопроект має визначити виключний перелік вимог до учасників ринку електронних комунікацій, а також регулювати вартість інтернету. Документ також визначає відповідальність за порушення законодавства про електронні комунікації.

Рекомендації президента, зокрема, стосуються питань щодо збирання та зберігання персональної інформації користувачів інтернету, доступу до такої інформації, а також доступу постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг до земельних ділянок та інфраструктури для розгортання там мереж.

Нагадаємо, до цього Національне агентство по запобіганню корупції знайшло ознаки корупції у законопроекті про електронні комунікації.

Однак, комітет з питань цифрової трансформації рекомендував Раді ухвалити цей законопроект.