НАЗК знайшло ознаки корупції у законі про регуляцію вартості інтернету

Фото: НАЗК (nazk.gov.ua)

Цей документ Рада уже схвалила за основу

Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло ознаки корупції у законопроекті про регуляцію вартості інтернету та мобільного зв'язку. Так, НАЗК завершило антикорупційну експертизу проекту "Про електронні комунікації".

Про це повідомляє прес-служба агентства.

Документ передбачає впровадження інтернету як універсальної послуги на всій території країни, а також відсутність "пакетності" у наданні послуг мобільного та інтернет-зв’язку для користувачів. Також він більш чітко регулюватиме роботу компаній, які надають послуги доступу до інтернету.

Корупційні ризики у документі

Експерти Нацагентства визначили такі корупційні чинники у положеннях закону:

створення регуляторного органу із невизначеним статусом та покладання на нього контролюючих функцій загрожує невиправданим розширенням держрегулювання;

повноваження регулятора дублюють повноваження Антимонопольного комітету, що створює ризик "корупційної" конкуренції за повноваження;

у проекті вживаються оціночні поняття, які можуть довільно тлумачитися державними інституціями з корупційною метою.

Крім того, цей документ передбачає лише позапланові перевірки підприємств, чим порушуються вимоги ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". Водночас розширюються підстави для проведення перевірок.

У законі вимагають від підприємств надати “достатньо інформації” про виконання вимог законодавства, однак документ не визначає, яка саме інформація має бути передана. Це створює корупційні ризики при проведенні заходів державного нагляду (контролю).

Крім того, законопроект зобов’язує забудовників обладнати нові житлові будинки чи інші будівлі мережами і пристроями для надання електронних комунікаційних послуг. При цьому застосування санкцій за невиконання цього обов’язку не прописане, що створює корупційні ризики при прийнятті готових об’єктів будівництва.

Висновок та рекомендації експертизи НАЗК надасть комітету Верховної ради з питань цифрової трансформації та комітету з питань антикорупційної політики для опрацювання перед другим читанням законопроекту.

Цей документ парламент уже ухвалив за основу.

Нагадаємо, у квітні комітет з питань цифрової трансформації рекомендував ВР прийняти законопроект №3014 "Про електронні комунікації".