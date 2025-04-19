Зеленский о "пасхальном перемирии" РФ: Путин играет с жизнями людей

"Пасхальное перемирие" Путина

Сегодня, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин заявил о введении так называемого "пасхального перемирия". По его приказу все боевые действия со стороны России должны быть остановлены с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

В Кремле отметили, что режим тишины будет действовать только при условии его "взаимного соблюдения киевским режимом", фактически возлагая ответственность за срыв перемирия на Украину.

Однако вскоре после этого заявления часть территории Украины, включая Киев, накрыла воздушная тревога.

В небе зафиксировали вражеские ударные дроны типа "Шахед", а украинская ПВО и авиация немедленно начали работу по целям.

Подробнее о российском предложении, и реакции Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.

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