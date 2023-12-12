Зеленский в Вашингтоне встретился с директором МВФ: что обсуждали

Президент Украины Зеленский встретился с директором МВФ Кристалиной Георгиевой. Это было в рамках рабочей поездки в Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины Владимира Зеленского .

Президент Украины поблагодарил МВФ за своевременную и существенную помощь, оказанную Украине с начала полномасштабной войны с Россией.

"Эта большая поддержка очень важна для Украины и украинского народа. Во время войны защищенная финансовая система критически важна", - отметил он.

Со своей стороны, Кристалина Георгиева подчеркнула, что Фонд восхищается достижениями Украины в условиях войны.

"Экономика Украины показывает хорошие результаты. В этом году мы ожидаем рост ВВП на 4,5%. В третьем квартале 2023 года ВВП вырос на 9,3% по сравнению с третьим кварталом 2022 года, что просто невероятно. В ноябре инфляция упала до 5,1%, что является мечтой для многих стран, не находящихся в состоянии войны", - сказала Георгиева.

Президент поблагодарил за решение Совета директоров МВФ о выделении нашему государству транша в размере 900 млн дол США.

Также стороны обсудили, привлечение в Украину международного финансирования в 2024 году. Они также обсудили, как вместе с международными партнерами продолжить работу по мобилизации финансовой поддержки для Украины.

Была затронута тема необходимости создания эффективного механизма использования замороженных российских активов для помощи Украине. Такой механизм мог бы обеспечить Украине альтернативную бюджетную поддержку и инвестиции, необходимые для восстановления страны.

Поездка Зеленского в США

11 декабря президент Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в США. В Вашингтоне украинский лидер встретится с президентом Джо Байденом.

К слову, также мы писали, что президент Украины в США назвал цель на 2024 год.

Ранее мы писали, об заявлении Зеленского, что российский диктатор Путин должен проиграть в войне.

Подробнее о поездке Зеленского в Вашингтон и чего ожидать от встречи с Байденом - читайте в материале РБК-Украина.