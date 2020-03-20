Зеленський звільнив з посади радника Гео Лероса
Президент Володимир Зеленський звільнив свого радника Гео Лероса. Про це йдеться в указі президента.
Як зазначається, Лерос був позаштатним радником президента.
"Увільнити Лероса Гео Багратовича від виконання обов’язків радника президента України (поза штатом)", - йдеться в указі.
Зазначимо, Гео Лерос - український режисер, арт-куратор, народний депутат. Засновник арт-проекту Art United Us і громадської організації "Сіті-Арт". Був волонтером благодійного фонду "Сестри перемоги".
Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський призначив Володимира Труша головою Тернопільської обласної державної адміністрації. До цього президент з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля. Він сам подав заяву про відставку.
Тоді голова Тернопільської ОДА подав заяву про відставку за власним бажанням після протестів через евакуації українців з китайського міста Ухань.