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Зеленський звільнив голову Тернопільської ОДА

Новини » Політика     18.03.2020 - 13:17
Зеленський звільнив голову Тернопільської ОДА
Фото: Ігор Сопель (facebook com)

Зеленський звільнив Ігоря Сопеля

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля. Це мовиться в указі президента.

Як наголошується, Сопель сам подав заяву про відставку. В указі йдеться: "звільнити Сопеля Ігоря Михайловича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прийняв відставку Сопеля ще 22 лютого, однак офіційний указ з'явився тільки зараз.

Відзначимо, в кінці лютого голова Тернопільської ОДА подав заяву про відставку за власним бажанням після протестів через евакуації українців з китайського міста Ухань.

Тоді заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура заявив, що Рада планує звернутися в правоохоронні органи для оцінки дій місцевих чиновників, які забороняли допускати в аеропорти літак з евакуйованими з Уханя українцями та іноземними громадянами.

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Новини України Володимир ЗеленськийТернопіль
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