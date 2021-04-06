Зеленський провів перестановки в дипкорпусі. Ряд послів втратили посади
Президент України Володимир Зеленський звільнив п'ять українських послів. Відповідні укази глава держави підписав у вівторок, 6 квітня.
Зеленський своїми указами звільнив посла України в Нідерландах Всеволода Ченцова, посла в Бельгії, Люксембурзі та представника України при Європейському союзі - Миколу Точицького.
Також президент звільнив з посади посла в Іраку Віктора Недопаса, посла в Таїланді, Лаосі та М'янмі - Андрія Бешту, посла Саудівської Аравії, Султанаті Оман і Єменській Республіці - Вадима Вахрушева.
Також Зеленський підписав указ про звільнення посла Об'єднаних Арабських Еміратів і Бахрейні Юрія Полурезу.
Нагадаємо, 25 лютого президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову послом у Сполучених Штатах. Маркарова у 2018-2020 роках була міністром фінансів в урядах Володимира Гройсмана та Олексія Гончарука.
Раніше повідомлялося, що Зеленський продовжив безвізовий режим в'їзду в Україну для громадян Британії та Північної Ірландії до 30 січня 2022 року.