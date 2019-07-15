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Україна замінить послів у США і ще 11 країнах

Новини » Політика    15.07.2019 - 20:13
Україна замінить послів у США і ще 11 країнах
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зеленський ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України

Президент України Володимир Зеленський прийняв рішення змінити 12 керівників посольств по всьому світу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу глави держави.

Як повідомляється, президент ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України.

"Вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Зокрема, посол України в Сполучених Штатах Америки закінчує своє відрядження в Вашингтон. Паралельно з цим йде робота по підбору і оформлення нових послів", - йдеться в повідомленні.

Відповідні укази президента будуть опубліковані найближчим часом.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що США направили в Україну тимчасово повіреного Вільяма Тейлора. Тейлор був послом США в Україні з 2006 по 2009 рік.

Крім того, в травні посольство США оголосило про завершення дипломатичної місії посла Марі Йованович. Особистий адвокат Трампа Руді Джуліані заявив, що наступним послом США в Україні буде людина, яка підтримує адміністрацію американського президента Дональда Трампа.

Також президент Естонії Керсті Кальюлайд призначила нового посла Естонської Республіки в Україні. Ним став Каймо Куусе.

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