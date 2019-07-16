Україна не буде призначати посла в Росії

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Посольством України в РФ буде керувати тимчасово повірений

Україна поки не буде призначати свого посла в Росії. Про це заявив у вівторок на брифінгу заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна

За словами Пристайка, українським посольством в Росії продовжить керувати тимчасово повірений у справах України в РФ. Він зазначив, що Росія також не призначає свого посла в Україні.

"Посольство залишається в тому ж стані, в якому воно є. Ним керує тимчасово повірений у справах України в РФ. Такий же самий рівень і в Україні, тобто посольством Росії в Україні керує тимчасово повірений у справах РФ в Україні", - пояснив він.

Пристайко нагадав, що Зеленський вже ухвалив рішення замінити послів у 12 країнах, частина з яких значно перевищили терміни перебування на цій посаді.

Нагадаємо, в понеділок, 15 липня, президент України Володимир Зеленський ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України. Глава держави прийняв рішення про заміну українських послів у 12 країнах, в тому числі, і посла України в США. Відповідний указ президента опублікують найближчим часом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США направили в Україну тимчасово повіреного Вільяма Тейлора. Тейлор був послом США в Україні з 2006 по 2009 рік.