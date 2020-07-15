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Зеленський звільнив посла в Румунії

Бухарест, Середа 15 липня 2020 15:06
Зеленський звільнив посла в Румунії
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Олександр Баньков звільнений з посади посла

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Банькова з посади посла в Румунії. Баньков пропрацював на цій посаді трохи більше трьох років.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Указом президента Олександра Банькова звільнено з посади надзвичайного і повноважного посла України в Румунії. На цю посаду він був призначений в 2017 році.

Баньков працює в системі МЗС України з 2006 року. На дипломатичній службі працював третім секретарем з консульських питань посольства України в Румунії (до 2010 року), потім директором Департаменту секретаріату Міністра закордонних справ України

Нагадаємо, раніше Зеленський змінив посла України в Іспанії, звільнивши Анатолія Щербу і призначивши Сергія Погорельцева на його місце.

Погорельцев ще є директором департаменту консульської служби, який є структурним підрозділом Міністерства закордонних справ України. Його створили для координації роботи МЗС у сфері захисту прав та інтересів громадян України за кордоном.

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