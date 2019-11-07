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Зеленський призначив начальників СБУ в шести областях

Новини » Політика     07.11.2019 - 12:40
Зеленський призначив начальників СБУ в шести областях
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський також звільнив начальника СБУ у Дніпропетровській області

Президент Володимир Зеленський призначив начальників регіональних управлінь Служби безпеки України в шести областях. Відповідні укази опубліковано на сайті президента.

Зокрема, призначено нових начальників СБУ в наступних областях:

  • Волинська область - Павло Данюков;
  • Вінницька область - Анатолій Денисенко;
  • Івано-Франківська область - Сергій Заяць;
  • Полтавська область - Євген Борзілов;
  • Тернопільська область - Юрій Борейчук;
  • Херсонська область - Сергій Криворучко.

Крім того, Зеленський сьогодні звільнив начальника управління СБУ в Дніпропетровській області Андрія Олійника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про звільнення головного слідчого СБУ Богдана Тиводара. Примітно, що призначений на цю посаду він був вже при Зеленському в липні 2019 року. Зазначимо, що на останньому брифінгу Тиводар заявив, що СБУ встановлює можливу причетність поліцейських до втечі Олексія Левіна за кордон. Левіна називають організатором нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк в 2018 році, яка згодом померла від ускладнень.

Зеленський сьогодні призначив Ігоря Носка начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України.

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