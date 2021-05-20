В Україні може з'явитися Уповноважений з медичних питань. Верховній раді рекомендують схвалити відповідний проект закону №5475.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Закон пропонує створити і врегулювати правовий статус Уповноваженого. Він буде здійснювати державний контроль за реалізацією прав пацієнтів і медичних працівників, а також стане посередником у вирішенні конфліктів між ними.

У документі прописаний порядок призначення Уповноваженого, вимоги до кандидата на дану посаду, його основні повноваження та права.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді проект закону прийняти за основу з урахуванням пропозицій комітету щодо необхідності внесення змін в інші закони, що не були предметом розгляду в першому читанні", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Раді пропонують заборонити українцям скаржитися Уповноваженому ВР з прав людини на діяльність президента, парламенту і Кабінету міністрів. Це передбачено у відповідному законопроекті №5019.

Як писало РБК-Україна, ВРУ сьогодні підтримала подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо призначенням нового міністра охорони здоров'я. Ним став головний санітарний лікар Віктор Ляшко.