Зеленський звільнив Грицака з воєнной служби

Президент України Володимир Зеленський звільнив колишнього голову Служби безпеки України (СБУ) Василя Грицака з воєнної служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офіса президента.

"Звільнити генерала армії України Грицака Василя Сергійовича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв'язку із проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу", - йдеться в указі.

Нагадаємо, НАБУ початок досудове розслідування щодо Василя Грицака. Грицака звинувачують у порушенні ч. 2 ст. 372 ККУ (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою на те законом особою).

Раніше Солом'янський районний суд міста Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити кримінальне провадження проти глави Служби безпеки України (СБУ) Василя Грицака.

Так, Зеленський 30 травня вніс до Верховної ради подання про звільнення двох міністрів і глави СБУ. Зокрема, Зеленський звернувся до парламенту з приводу звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, Степана Полторака - з посади міністра оборони. Третє подання стосувалося звільнення Василя Грицака з посади голови СБУ.