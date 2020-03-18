Зеленський звільнив голову Тернопільської ОДА

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля. Це мовиться в указі президента.

Як наголошується, Сопель сам подав заяву про відставку. В указі йдеться: "звільнити Сопеля Ігоря Михайловича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прийняв відставку Сопеля ще 22 лютого, однак офіційний указ з'явився тільки зараз.

Відзначимо, в кінці лютого голова Тернопільської ОДА подав заяву про відставку за власним бажанням після протестів через евакуації українців з китайського міста Ухань. Тоді заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура заявив, що Рада планує звернутися в правоохоронні органи за вказівок чиновників не допускати в аеропорти літак з евакуйованими з Уханя українцями.