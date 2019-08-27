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Зеленський призначив начальника СБУ в Києві

Новини » Політика    27.08.2019 - 16:07
Зеленський призначив начальника СБУ в Києві
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Болдирь займав посаду начальника Департаменту охорони державної таємниці СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Болдиря начальником Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області. Відповідний указ оприлюднений на президентському сайті

Іншим указом Зеленський звільнив Сергія Болдиря з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Центрального управління Служби безпеки України.

Нагадаємо, Сергій Болдир був призначений на посаду начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Центрального управління СБУ указом президента Петра Порошенка в липні 2016 року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після вступу на посаду змінив керівників СБУ в кількох областях. Зокрема, 27 серпня президент призначив Олексія Петрова начальником СБУ в Кіровоградській області. До цього змінилися керівники в Черкаській області та Житомирської області.

Відзначимо, кадрові ротації в керівництві СБУ областей відбуваються регулярно. Часто президенти переводять керівників з однієї області в іншу.

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