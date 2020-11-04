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Хабар за 6 га землі: в Чернігові затримали на хабарі голову райадміністрації

Чернігів, Середа 04 листопада 2020 17:49
Хабар за 6 га землі: в Чернігові затримали на хабарі голову райадміністрації
Фото: затримання голови Чернігівської РДА (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Голову Чернігівської райдержадміністрації Сергія Журмана затримали при отриманні хабара. Він просив гроші за видачу розпорядження щодо шести гектарів землі в області.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Встановлено, що Журман вимагав 10 тисяч доларів від місцевого жителя за видачу розпорядження на розробку детального плану території та зміну цільового призначення ділянки в 6 гектарів в районі.

Голову РДА затримали під час отримання усієї суми хабара. Триває слідство за ч.3 статті 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище). Слідство розслідує можливі інші факти корупції чиновника.

Керівник Чернігівської облдержадміністрації Ганна Коваленко заявила "Суспільному", що вже подала прохання про звільнення Журмана, який був призначений на посаду в липні 2020 року президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, у вівторок в Закарпатській області затримали заступника голови облради та начальника управління при отриманні хабара. Вони повинні були посприяти реконструкції об'єкта в програмі "Велике будівництво".

Також вчора СБУ разом з ДБР провели обшуки в управліннях митної служби в рамках розслідування корупційних схем на митниці.

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