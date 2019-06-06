Зеленський відправив у запас екс-першого заступника голови СБУ Малікова

Президент Володимир Зеленський відправив генерал-полковника Віталія Малікова в запас Служби безпеки України у зв’язку з проведенням організаційних заходів із правом носіння військової форми одягу. Про це йдеться на сайті президента.

В указі Зеленського говориться, "звільнити генерал-полковника Малікова Віталія Володимировича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв’язку з проведенням організаційних заходів із правом носіння військової форми одягу".

Нагадаємо, Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України, Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України, першого заступника глави Служби безпеки України Віталія Малікова та головного слідчого СБУ Григорія Остафійчука.

Крім того, президент затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони. До нього увійшли перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов, глава Адміністрації президента Андрій Богдан, секретар РНБО Олександр Данилюк, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступники голови АП Вадим Пристайко та Руслан Рябошапка, а також начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак.

Зеленский виключив зі складу РНБО колишнього главу АП Ігоря Райнина, екс-секретаря РНБО Олександра Турчинова, екс-начальника Генштабу Віктора Муженка і міністра інформаційної політики Юрія Стеця.