Зеленський звільнив ще майже 60 голів РДА

Президент звільнив глав райадміністрацій у 12 областях
Президент України Володимир Зеленський 11 липня звільнив 57 очільників районних державних адміністрацій (РДА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.
У документах вказано, що звільнення голів РДА пов'язані із закінченням строку повноважень попереднього президента України. Зокрема, було звільнено шість очільників районів у Київський області, та ще в 11 областях:
Відзначимо, напередодні 9 липня Зеленський звільнив 70 голів РДА. Зокрема, на Вінниччині президент звільнив голів Бершадської, Гайсинської, Жмеринської, Літинської, Могилів-Подільської, Мурованокуриловецької, Теплицької, Тростянецької, Шаргородської та Ямпільської РДА.
Нагадаємо, вчора Зеленський призначив нового главу Київської ОДА. президент призначив Михайла Бно-Айріяна новим головою Київської обласної державної адміністрації.