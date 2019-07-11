Зеленський звільнив ще майже 60 голів РДА

Фото: президент України Володимир Зеленський (uatv.ua)

Президент звільнив глав райадміністрацій у 12 областях

Президент України Володимир Зеленський 11 липня звільнив 57 очільників районних державних адміністрацій (РДА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

У документах вказано, що звільнення голів РДА пов'язані із закінченням строку повноважень попереднього президента України. Зокрема, було звільнено шість очільників районів у Київський області, та ще в 11 областях:

Чернівецька - 10,

Черкаська - 2,

Херсонська - 3,

Харківська - 7,

Тернопільська - 13,

Рівненська - 3,

Полтавська - 3,

Миколаївська - 2,

Запорізька - 2,

Житомирська - 3,

Дніпропетровська - 2,

Волинська - 1.

Відзначимо, напередодні 9 липня Зеленський звільнив 70 голів РДА. Зокрема, на Вінниччині президент звільнив голів Бершадської, Гайсинської, Жмеринської, Літинської, Могилів-Подільської, Мурованокуриловецької, Теплицької, Тростянецької, Шаргородської та Ямпільської РДА.

Нагадаємо, вчора Зеленський призначив нового главу Київської ОДА. президент призначив Михайла Бно-Айріяна новим головою Київської обласної державної адміністрації.