Зеленський звільнив голов двох ОДА

Президент Володимир Зеленський звільнив голову Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка та голову Львівської ОДА Маркіяна Мальского. Про це він заявив під час засідання Ради розвитку громад та територій, повідомляє РБК-Україна.

Зеленський звільнив Бондаренка та Мальского через відсутність результату в областях, які вони очолювали.

"Я ще раз хочу подякувати всім. Подякувати двом головам обласної державної адміністрації. Я прийняв рішення їх звільнити. Не через те, що вони якісь люди недосвідчені чи не чисті на руку. А через те, що в цих двох областях ми не побачили жодного результату", - заявив він.

Президент подякував їм за роботу та звільнив.

"Тому я хочу подякувати голові Закарпатської ОДА Ігорю Бондаренко. Ми вам вдячні за роботу. І голові Львовського ОДА Маркіяну Мальскому", - уточнив він.

Відзначимо, Мальський пробув на посаді глави Львівської ОДА 5 місяців. До призначення на посаду голови Львівської ОДА Мальський був почесним консулом Австрії в Львові. Також він є головою західно-української філії юридичної компанії Arzinger. І Бондаренко пробув на посаді глави Закарпатської ОДА 5 місяців.

Раніше Зеленський призначив Романа Боднара головою Черкаської обласної державної адміністрації, Андрія Прокопенко головою Чернігівської ОДА та Ігоря Сопеля -Тернопільської.

Також Олексій Чернишов став новим головою Київської обласної державної адміністрації. До цього Зеленський звільнив з посади голови Київської ОДА Михайла Бно-Айріяна, який раніше написав заяву про відставку.