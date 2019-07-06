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Мальський призначений новим главою Львівської ОДА

Новини » Політика    06.07.2019 - 11:21
Мальський призначений новим главою Львівської ОДА
Фото: Маркіян Мальський (austria.lviv.ua)

Маркіян Мальський - новий глава Львівської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Маркіяна Мальського новим очільником Львівської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

 Так, відповідно до указу №490/2019 від 5 липня 2019 року Зеленський призначив очільником Львівської облдержадміністрації Маркіяна Мальського. Попередньо, Зеленський указом №489/2019 звільнив Ростислава Замлинського з посади глави Львівської ОДА.

"Призначити Мальського Маркіяна Маркіяновича головою Львівської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі президента.

Зазначимо, що до призначення на посаду глави Львівської ОДА Мальський був почесним консулом Австрії у Львові. Також він є головою західноукраїнської філії юридичної компанії Arzinger.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав указ про призначення Павла Кириленка головою Донецької обласної державної адміністрації. Кириленко з 2008 року працював у правоохоронних органах, а в кінці вересня 2017 його представили як нового військового прокурора Ужгородського гарнізону.

РБК-Україна писало, що Зеленський призначив Світлану Лобанову новою тимчасово виконуючою обов'язки глави Кіровоградської обласної державної адміністрації. Напередодні Зеленський звільнив з посади глави Кіровоградської ОДА Сергія Коваленка.

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