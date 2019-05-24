Зеленський звільнив Артеменка з НКРЗІ

Зеленський скасував указ Порошенка про звільнення Артеменка з посади члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення
Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Артеменка з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ). Про це йдеться на сайті президента.
Також Зеленський скасував указ Петра Порошенка про звільнення Артеменка з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Зазначимо, що сьогодні Зеленський звільнив Горковенка з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
РБК-Україна писало, що 4 травня Юрій Артеменко подав у відставку з посади глави Нацради з питань телебачення і радіомовлення.
"Я прийняв рішення подати у відставку і піти з посади. Причини дві. По-перше, проста людська втома - протягом 5 років у постійному стресі працювати щоденно, по 10-12 годин, інколи навіть без вихідних. По-друге, пропозиція, що надійшла саме в цей час, перейти на іншу роботу", - написав Артеменко.