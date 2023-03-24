ua ru
Пт, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский создал военную администрацию в Северодонецке

Новина українською →
Пятница 24 марта 2023 19:48
Зеленский создал военную администрацию в Северодонецке Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский создал военную администрацию в Северодонецке Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства, опубликованный на сайте Офиса президента.

Помимо этого, военные администрации также появятся в городах Горское и Попасная.

"В связи с образованием военных администраций населенных пунктов, указанных в части первой настоящей статьи, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий", - говорится в указе.

Зеленский поручил Генштабу ВСУ и Луганской ОГА осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации.

Отметим, что на данный момент эти города оккупированы россиянами.

Напомним, ранее Зеленский создал военную администрацию в Чернигове.

Кроме того, ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко анонсировал создание Мариупольской военной администрации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Луганск Северодонецк Война России против Украины
NEWS
Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца апреля, - Шмыгаль
Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца апреля, - Шмыгаль
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию