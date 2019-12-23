Президент Володимир Зеленський затвердив склад комісії з військово-технічного співробітництва. Про це йдеться в указі президента.

У склад комісії війшли:

Олександр Поліщук - заступник міністра оборони України, голова комісії;

Єгор Божок - заступник міністра закордонних справ України, заступник голови комісії;

Айварас Абромавичус - генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" (за згодою);

Андрій Алєксєєнко - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України;

Іван Апаршин - генеральний директор директорату з питань національної безпеки та оборони Офісу президента України;

Руслан Баранецький - перший заступник голови СБУ;

Бурба Василь - начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України;

Олександр Голуб - перший заступник голови Державного космічного агентства України

Сергій Дидинський - виконуючий обов’язки керівника Служби з питань військово-технічного , співробітництва та оборонно-промислового комплексу Апарату Ради національної безпеки і оборони України, секретар комісії;

Ігор Копитін - голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки (за згодою);

Світлана Панаіотіді - заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

Анатолій Петренко - заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції;

Олександр Шайтан - тимчасово виконуючий обов’язки голови Державної служби експортного контролю України.

Нагадаємо, Україна підписала оновлену редакцію дорожньої карти Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва.

Раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк назвав перехід української армії на стандарти НАТО і військову освіту головними пріоритетами нового формату співпраці з Альянсом.