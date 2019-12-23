Зеленський затвердив склад комісії з 13 представників
Президент Володимир Зеленський затвердив склад комісії з військово-технічного співробітництва. Про це йдеться в указі президента.
У склад комісії війшли:
Олександр Поліщук - заступник міністра оборони України, голова комісії;
Єгор Божок - заступник міністра закордонних справ України, заступник голови комісії;
Айварас Абромавичус - генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" (за згодою);
Андрій Алєксєєнко - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України;
Іван Апаршин - генеральний директор директорату з питань національної безпеки та оборони Офісу президента України;
Руслан Баранецький - перший заступник голови СБУ;
Бурба Василь - начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України;
Олександр Голуб - перший заступник голови Державного космічного агентства України
Сергій Дидинський - виконуючий обов’язки керівника Служби з питань військово-технічного , співробітництва та оборонно-промислового комплексу Апарату Ради національної безпеки і оборони України, секретар комісії;
Ігор Копитін - голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки (за згодою);
Світлана Панаіотіді - заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
Анатолій Петренко - заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції;
Олександр Шайтан - тимчасово виконуючий обов’язки голови Державної служби експортного контролю України.
Нагадаємо, Україна підписала оновлену редакцію дорожньої карти Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва.
Раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк назвав перехід української армії на стандарти НАТО і військову освіту головними пріоритетами нового формату співпраці з Альянсом.