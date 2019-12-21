Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо посилення кібербезпеки

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Контроль за виконанням даного рішення покладено на секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо посилення спроможностей держави у сфері кібербезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

Так, відповідо до статті 107 Конституції України, президент постановив увести в дію рішення РНБО від 7 грудня "Про невідкладні заходи з посилення спроможностей держави у сфері кібербезпеки". Указ набирає чинності з дня опублікування.

Крім того, контроль за виконанням даного рішення Зеленський поклав на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що сфера кібербезпеки є одним з найважливіших пріоритетів діяльності відомства. Данілов наголошував, що захист інформації є вкрай важливим питанням в умовах гібридної війни.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо створення Єдиного центру зберігання та обробки даних у сфері національної безпеки та оборони. На створення центру уряд спрямував понад 12 мільйонів гривень. У Кабміні зазначили, що центр повинен зменшити ризики витоків інформації.

Крім того, в РНБО повідомляли про плани щодо розробки змін у стратегію кіберзахисту України. Розробкою змін стратегії займаються фахівці як з профільних державних структур, так і представники приватного сектора.