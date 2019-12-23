Зеленский утвердил состав комиссии из 13 представителей
Президент Владимир Зеленский утвердил состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Об этом говорится в указе президента.
В состав комиссии вошли:
Александр Полищук - заместитель министра обороны Украины, председатель комиссии;
Егор Божок - заместитель министра иностранных дел Украины, заместитель председателя комиссии;
Айварас Абромавичус - генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" (по согласию);
Андрей Алексеенко - первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины;
Иван Апаршин - генеральный директор директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины;
Руслан Баранецкий - первый заместитель председателя СБУ;
Бурба Василий - начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины;
Александр Голуб - первый заместитель председателя Государственного космического агентства Украины
Сергей Дидинский - исполняющий обязанности руководителя Службы по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса Аппарата Рады национальной безопасности и обороны Украины, секретарь комиссии;
Игорь Копытин - председатель подкомитета по вопросам военной промышленности и технической модернизации Комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (по согласию);
Светлана Панаиотиди - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
Анатолий Петренко - заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции;
Александр Шайтан - временно исполняющий обязанности председателя Государственной службы экспортного контроля Украины.
Напомним, Украина подписала обновленную редакцию дорожной карты Украина-НАТО по оборонно-техническом сотрудничеству.
Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал переход украинской армии на стандарты НАТО и военное образование главными приоритетами нового формата сотрудничества с Альянсом.