ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін утворив комісію з відбору кандидатів у члени НКРЕКП

Новини » Економіка     25.06.2020 - 15:10
Кабмін утворив комісію з відбору кандидатів у члени НКРЕКП
Фото: Кабінет міністрів (Віталій Носач, РБК-Україна)

До комісії увійшли представники від Ради та уряду

Кабінет міністрів України утворив конкурсну комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). До комісії увійшло п’ять осіб.

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду 25 червня.

Кабмін також призначив склад комісії з відбору, до якої увійшли:

Члени конкурсної комісії, визначені Кабміном на підставі пропозицій Міненерго і Мінрегіону:

  • Сергій Чех
  • Юрій Андрійчук.

Члени конкурсної комісії, визначені Кабміном на підставі пропозицій Комітету Верховної ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг:

  • Олексій Рябчин,
  • Світлана Голікова,
  • Олег Прохоренко.

Нагадаємо, в червні 2019 року Конституційний суд України визнав неконституційним створення НКРЕКП, оскільки повноваження президента не передбачають право створення такого органу.

Однак у грудні 2019 року Верховна рада України схвалила зміни до закону про НКРЕКП, (щодо приведення у відповідність до вимог Конституції України).

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Кабінет Міністрів Україникомиссия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся