Зеленський затвердив програму Україна - НАТО на 2021 рік

Президент України Володимир Зеленський затвердив річну національну програму під егідою комісії Україна - НАТО на 2021 рік. Тепер Кабінет міністрів має підготувати заходи щодо її виконання.
Відповідний указ опубліковано на сайті президента.
Стратегічною метою цієї програми зазначено досягнення Україною основних критеріїв для отримання повноправного членства в НАТО і ЄС.
У документі йдеться, що Україна вживає заходів для інтенсивної взаємодії з НАТО і країнами-учасницями для реалізації євроатлантичних устремлінь України, які зафіксовані в декларації Бухарестського саміту в квітні 2008 року.
Реалізація програми має стати ефективною відповіддю на виклики, що стоять перед Україною, а також сприятиме наближенню до базових принципів, втілених у Північноатлантичному договорі у 1949 році, зокрема політичних, економічних та військових критеріїв.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав членство України в НАТО історично неминучим.
У той же час він сумнівається, що на саміті НАТО в червні 2021 року Україні офіційно нададуть План дій щодо членства в альянсі.