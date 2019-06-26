ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський запропонував власнику Viber увійти до складу Національної інвестиційної ради

Новини » Економіка    26.06.2019 - 01:55
Зеленський запропонував власнику Viber увійти до складу Національної інвестиційної ради
Фото: в ходе встречи в АП (president.gov.ua)

Засновник компанії Rakuten заявив про готовність сприяти збільшенню кількості інвестицій з боку Японії

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі 25 червня із Хіроші Мікітані, засновником японської компанії Rakuten - власника сервісу Viber, запропонував йому увійти до складу Національної інвестиційної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Також на зустрічі обговорювалися плани збільшення присутності компанії Rakuten в Україні - розширення офісу в Одесі та відкриття нового офісу в Києві.

Мікітані заявив, що Україна є пріоритетним ринком для компанії Rakuten та висловив готовність підтримувати ідею збільшення кількості інвестиційних проектів з боку Японії.

Крм того, як зазначає прес-служба Зеленського, Мікітані схвально відгукнувся про ініціативу президента "Держава у смартфоні" та висловив бажання тісно співпрацювати з цього проекту.

Нагадаємо, указом від  21 червня президент України Володимир Зеленський вніс зміни до положення про Національну інвестиційну раду та оновив персональний склад установи, секретарем ради було призначено підприємця Давида Арахамію.

Зеленський наступного тижня відвідає Канаду Дата зустрічі Зеленського з Трампом поки не визначена
Новини України Володимир ЗеленськийІнвестиціїсовет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся