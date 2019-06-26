Зеленський запропонував власнику Viber увійти до складу Національної інвестиційної ради

Фото: в ходе встречи в АП (president.gov.ua)

Засновник компанії Rakuten заявив про готовність сприяти збільшенню кількості інвестицій з боку Японії

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі 25 червня із Хіроші Мікітані, засновником японської компанії Rakuten - власника сервісу Viber, запропонував йому увійти до складу Національної інвестиційної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Також на зустрічі обговорювалися плани збільшення присутності компанії Rakuten в Україні - розширення офісу в Одесі та відкриття нового офісу в Києві.

Мікітані заявив, що Україна є пріоритетним ринком для компанії Rakuten та висловив готовність підтримувати ідею збільшення кількості інвестиційних проектів з боку Японії.

Крм того, як зазначає прес-служба Зеленського, Мікітані схвально відгукнувся про ініціативу президента "Держава у смартфоні" та висловив бажання тісно співпрацювати з цього проекту.

Нагадаємо, указом від 21 червня президент України Володимир Зеленський вніс зміни до положення про Національну інвестиційну раду та оновив персональний склад установи, секретарем ради було призначено підприємця Давида Арахамію.