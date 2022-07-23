RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський затвердив конкурс з відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський ініціював проведення конкурсу з відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ.

Згідно з документом, президент затвердив конкурс і створив комісію, яка займеться його проведенням.

Після завершення конкурсу Зеленський призначить переможців членами Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що 10 членів Вищої ради правосуддя прийняли рішення звільнитися. Таким чином, у складі ВРП залишилося всього 5 членів з 15, і він є неповноважним.

Причиною масового звільнення стало невдоволення Етичною радою, яка 8 лютого почала процедуру оцінювання діючих членів ВРП, не провівши співбесіди з кандидатами на шість вакантних посад.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийУкраїнаВища рада правосуддя