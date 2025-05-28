Четкий дедлайн? В ОП объяснили слова Зеленского об окончании войны до июня 2026-го

Слова президента Владимира Зеленского о возможном окончании войны до июня 2026-го не означают четкий дедлайн. Речь шла об ударе по экономике России, если будут введены жесткие санкции.

"Это не то, что четкий там дедлайн, что именно в июне 26-го война закончится. Война может закончиться в любой момент, если эти санкционные давления будут совсем другого уровня", - пояснил Подоляк.

Как отметил советник руководителя ОП, президент говорил о введении санкций. Имеется в виду и вторичные санкции против соответствующего количества стран, которые являются фактически финансовыми донорами, от которых РФ получает деньги на войну. С другой, по словам Подоляка, речь идет о запретительных санкциях против нефтяного, ядерного и газового сектора России.



"И это все приведет к тому, что Россия просто не сможет финансировать на том уровне, на котором она сегодня финансирует, рекрутинг и милитарные производства. То есть у нее ключевые расходы идут на снаряды, то есть амуницию, на ракеты, дроны и рекрутинг. И соответственно Россия тратит ежегодно на эти цели порядка 150-170, ну может если брать местные бюджеты, 220 млрд евро/долларов. Соответственно РФ без такого запретительного типа санкций получает доходность от 450 до 550 млрд долларов/евро", - отметил он.

По мнению Подоляка, если против России будут введены более жесткие санкции, то за 8-12 месяцев они пошатнут возможность России финансировать войну.

Как пояснил советник руководителя ОП, Зеленский считает, что, кроме санкций также нужно существенно нарастить удары по инфраструктуре России, потому что это ускорит обнуление ресурсной базы врага.

"То есть президент говорит, что как минимум можем ожидать, если сегодня все же будет консенсусное решение по давлению на Россию, то как минимум можем ожидать, что есть дедлайн год, например, с точки зрения финансирования войны. Но еще раз подчеркиваю - это не конкретный срок. Это означает, что если только жесткие санкции ввести, то тогда Россия будет обнулена с финансовой точки зрения", - добавил Подоляк.

Он считает, что если добавить другие инструменты давления на Россию, то развитие войні может быть другим.