Зеленський пішов з Ради після голосування закону про зняття недоторканності

Президент України Володимир Зеленський пішов з Верховної ради після голосування за законопроект про зняття недоторканності з народних депутатів, передає кореспондент РБК-Україна.

Нагадаємо, в ніч з 29 на 30 серпня Верховна рада України схвалила за основу в першому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів.

Так, 363 парламентарія підтримали за основу проект постанови №1095 про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до статті 80 Конституції України (про недоторканність народних депутатів України).

Документ передбачає скасування недоторканності з 2020 року.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський допускає достроковий розпуск Верховної ради нинішнього скликання, про що він заявив в ході звернення до нового парламенту. Зеленський попросив нардепів не допускати прогули і кнопкодавство, а зосередитися на щоденній копіткій роботі.

Додамо також, президент України в перший день роботи нового парламенту встиг внести ряд законопроектів, в тому числі, він запропонував скоротити чисельність народних депутатів, а також законодавчо закріпити пропорційну виборчу систему.