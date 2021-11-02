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Україна спростить надання громадянства для росіян та іноземних бійців АТО

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Київ, Вівторок 02 листопада 2021 17:11
Україна спростить надання громадянства для росіян та іноземних бійців АТО Фото: український паспорт буде простіше отримати (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Верховна рада України в першому читанні підтримала спрощення надання українського громадянства для деяких категорій осіб. Йдеться про іноземних бійців АТО і росіян, яких переслідують з політичних мотивів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання парламенту.

Законопроект №5630 підтримали 302 народних депутати.

Документ пропонує спростити процедуру отримання українського громадянства громадянами Російської Федерації, яких переслідують за політичними переконаннями. Також на спрощений порядок зможуть розраховувати іноземці та особи без громадянства, які служать (служили) у Збройних силах України та/або брали участь в антитерористичній операції на Донбасі.

Законопроект прийнято за основу, також депутати підтримали скорочення термінів підготовки до другого читання наполовину.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю РБК-Україна розповів, коли запровадять механізм подвійного громадянства.

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