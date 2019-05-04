Зеленський заявив, що має ходи у відповідь на видачу паспортів РФ жителям ОРДЛО

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зараз триває зустріч Зеленського з головами фракцій

Новообраний президент Володимир Зеленський заявив, що має "ходи", щоб відповісти на ініціативу РФ видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької і Луганської областей. Про це Зеленський заявив біля будівлі Верховної Ради, куди він прибув на зустріч з Головою ВР Андрієм Парубієм і керівниками парламентських фракцій, повідомляє "Укрінформ".

Зараз триває зустріч Зеленського з головами фракцій.

"У нас є декілька ходів, скажімо так. У цьому плані ми повинні бути креативними, повинні бути швидкими, розумними... Тому будемо поки що готувати, а потім ми покажемо всім", - відповів Зеленський на запитання журналістів.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дає змогу жителям окупованого Донбасуотримати громадянство в спрощеному порядку, а 1 травня - про спрощення порядку отримання російського громадянства і паспортів для переселенців із Криму і Донбасу.

Згідно з новим документом, спрощений порядок буде поширюватися на громадян України (та осіб без громадянства), які народилися і постійно проживали в Криму і Севастополі, але виїхали за межі півострова до 18 березня 2014 року, а також їх дітям, подружжю і батькам.

Зазначимо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрій Гримчак додав, що Україна без проблем зможе отримати списки українських громадян, які отримають російські паспорти.