Україна зможе отримати дані громадян, які оформили російські паспорти, - МінТОТ

Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Відповідно до російського законодавства про друге громадянство обов'язково повідомляти в органи влади

Україна без проблем зможе отримати списки українських громадян, які отримають російські паспорти. Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрій Гримчак, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал ZIK.

На запитання ведучого, чи є в України технічні засоби, щоб визначати тих громадян, які отримають російський паспорт, Гримчак відповів, що таких засобів у України немає, але ці дані частково несекретні в Росії.

"Список тих людей, які отримали російське громадянство як друге, можна отримати. Річ у тім, що згідно з російським законодавством дозволено мати друге і третє громадянство, але про це обов'язково повідомляти в органи влади. Тому я не бачу в цьому проблем, і ми будемо мати повністю всі дані", - вважає Гримчак.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дає змогу жителям окупованого Донбасу отримати громадянство в спрощеному порядку, а 1 травня - про спрощення порядку отримання російського громадянства і паспортів для переселенців із Криму і Донбасу.