ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна зможе отримати дані громадян, які оформили російські паспорти, - МінТОТ

Новини » Політика    03.05.2019 - 06:18
Україна зможе отримати дані громадян, які оформили російські паспорти, - МінТОТ
Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Відповідно до російського законодавства про друге громадянство обов'язково повідомляти в органи влади

Україна без проблем зможе отримати списки українських громадян, які отримають російські паспорти. Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрій Гримчак, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал ZIK.

На запитання ведучого, чи є в України технічні засоби, щоб визначати тих громадян, які отримають російський паспорт, Гримчак відповів, що таких засобів у України немає, але ці дані частково несекретні в Росії.

"Список тих людей, які отримали російське громадянство як друге, можна отримати. Річ у тім, що згідно з російським законодавством дозволено мати друге і третє громадянство, але про це обов'язково повідомляти в органи влади. Тому я не бачу в цьому проблем, і ми будемо мати повністю всі дані", - вважає Гримчак.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дає змогу жителям окупованого Донбасу отримати громадянство в спрощеному порядку, а 1 травня - про спрощення порядку отримання російського громадянства і паспортів для переселенців із Криму і Донбасу.

Зеленський: спільного у РФ з Україною лише держкордон Україна закликає не визнавати паспорти РФ, видані жителям ОРДЛО
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Російська ФедераціяпаспортМінТОТ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся