Зеленский об уникальной операции СБУ: озлобленность РФ никого не интересует

Украинская атака на российские аэродромы уменьшила потенциал России. При этом озлобленность Москвы из-за такой операции никого не интересует.

Как передает РБК-Украина , об этом во время общения с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Результат операции

По словам президента, при помощи такой спецоперации Украина продемонстрировала свои способности. Нарратив россиян о том, что они выигрывают войну, уже не работает.

Он напомнил, что во время вчерашней атаки украинские дроны поразили более 40 целей - самолетов, которые бьют по Украине и которые забрали много жизней.

"Я сегодня видел настроение девятки ("Бухарестской девятки" - ред.) и других стран. Все считают, что Украина продемонстрировала свою силу, что не все зависит от количества людей, которых Россия не жалеет и убивает. Своих же людей, своих граждан", - рассказал глава государства.

Он отметил, что все зависит от воли, правды, ценностей, технологий и помощи.

"Мы постоянно подчеркивали, что у нас есть несколько сделок и нам не хватает оборудования. Мы просим внутреннее финансирование. Это не операции на территории России, это военные цели на территории России, военные цели, откуда идут атаки на Украину, а также военные цели на временно оккупированных территориях", - обратил внимание Зеленский.

Он рассказал, что и до этого Украина провела несколько операций. В рамках одной из них 400 дронов одновременно атаковали российскую военную технику. Также было уничтожено 40 единиц вражеской техники: артиллерия, ПВО и бронированная техника. Такую операцию готовили три месяца.

"Мы не хотим демонстрировать свою силу, но мы ее демонстрируем, потому что враг не хочет останавливаться. А демонстрируем мы ее справедливо - по военным целям. А также демонстрируем ее и нашим союзникам, которые были сильными союзниками, а стали сомневаться. Доверие украинцам и вера в Украину вернулись. Считаю, что результат операции очень хорош", - отметил Зеленский.

Реакция России

Глава государства отметил, что украинская операция "Паутина" значительно уменьшает российский потенциал и показывает россиянам, что Украина работает над такими шагами.

"И если они не остановятся, мы будем работать дальше", - предупредил президент.

Зеленский добавил, что атака на аэродромы вернула веру в Украину и вернула веру партнеров.

Отвечая на вопрос о том, разгневается ли РФ, Зеленский отметил, что за ночь до спецоперации СБУ Россия запустила по Украине более 480 дронов. Тогда были погибшие и раненые.

"Поэтому озлобленность России никого не интересует. Россия должна идти до окончания войны. Мы всем миром должны хотя бы пытаться остановить ее", - подчеркнул он.

Зеленский также добавил, что все еще ждет от президента США Дональда Трампа сильных шагов, которые заставят российского диктатора Владимира Путина остановить войну или как минимум согласиться на прекращение огня.