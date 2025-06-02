Зеленський про унікальну операцію СБУ: розлюченість РФ нікого не цікавить

Українська атака на російські аеродроми зменшила потенціал Росії. При цьому розлюченість Москви через таку операцію нікого не цікавить.

Як передає РБК-Україна , про це під час спілкування з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.

Результат операції

За словами президента, за допомогою такої спецоперації Україна продемонструвала свої здібності. Наратив росіян про те, що вони виграють війну, вже не працює.

Він нагадав, що під час вчорашньої атаки українські дрони вразили понад 40 цілей - літаків, які б'ють по Україні і які забрали багато життів.

"Я сьогодні бачив настрій дев'ятки ("Бухарестської дев'ятки" - ред.) та інших країн. Усі вважають, що Україна продемонструвала свою силу, що не все залежить від кількості людей, яких Росія не шкодує і вбиває. Своїх же людей, своїх громадян", - розповів глава держави.

Він зазначив, що все залежить від волі, правди, цінностей, технологій і допомоги.

"Ми постійно наголошували, що в нас є кілька угод і нам не вистачає обладнання. Ми просимо внутрішнє фінансування. Це не операції на території Росії, це військові цілі на території Росії, військові цілі, звідки йдуть атаки на Україну, а також військові цілі на тимчасово окупованих територіях", - звернув увагу Зеленський.

Він розповів, що і до цього Україна провела кілька операцій. У межах однієї з них 400 дронів одночасно атакували російську військову техніку. Також було знищено 40 одиниць ворожої техніки: артилерія, ППО та броньована техніка. Таку операцію готували три місяці.

"Ми не хочемо демонструвати свою силу, але ми її демонструємо, тому що ворог не хоче зупинятися. А демонструємо ми її справедливо - по військових цілях. А також демонструємо її і нашим союзникам, які були сильними союзниками, а стали сумніватися. Довіра українцям і віра в Україну повернулися. Вважаю, що результат операції дуже хороший", - зазначив Зеленський.

Реакція Росії

Глава держави зауважив, що українська операція "Павутина" значно зменшує російський потенціал і показує росіянам, що Україна працює над такими кроками.

"І якщо вони не зупиняться, ми будемо працювати далі", - попередив президент.

Зеленський додав, що атака на аеродроми повернула віру в Україну і повернула віру партнерів.

Відповідаючи на запитання про те, чи розгнівається РФ, Зеленський зазначив, що за ніч до спецоперації СБУ Росія запустила по Україні понад 480 дронів. Тоді були загиблі та поранені.

"Тому розлюченість Росії нікого не цікавить. Росія повинна йти до закінчення війни. Ми всім світом повинні хоча б намагатися зупинити її", - наголосив він.

Зеленський також додав, що все ще чекає від президента США Дональда Трампа сильних кроків, які змусять російського диктатора Володимира Путіна зупинити війну або принаймні погодитися на припинення вогню.